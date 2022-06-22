У США відреагували на погрози РФ Литві та нагадали про п'яту статтю НАТО

США заявили про повну підтримку Литви у її конфлікті з Росією через заборону транзиту значної частини вантажів до Калінінграду. Будь-які військові дії РФ проти Литви означатимуть агресію проти блоку НАТО і отримають відповідь з боку США.

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Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву. Наша прихильність п'ятій статті НАТО - постулату про те, що напад на одного означатиме напад на всіх, - непорушний", - сказав Нед Прайс.

Він додав, що США "вітають безпрецедентні економічні заходи", вжиті Литвою та іншими державами проти РФ.

Нагадаємо, що ще з 18 червня влада Литви – у рамках санкційної політики – значно обмежила залізничний транзит вантажів до Калінінградської області з інших регіонів РФ. Заборону запроваджено на транзит для великої кількості санкційної продукції.

Одразу після такого рішення секретар Ради безпеки країни-агресора РФ Микола Патрушев заявив, що Москва найближчим часом відповість на рішення Вільнюса оголосити транспортну блокаду Калінінградської області, а жителі Литви, мовляв, серйозно відчують наслідки цих заходів.

21 червня Литва, не побоюючись залякувань Кремля, запровадила на своїй території обмеження на перевезення санкційних товарів між РФ та Калінінградом та на вантажний автомобільний транзит.

Зазначимо, Калінінград, затиснутий між членами ЄС та НАТО Польщею та Литвою, отримує постачання з Росії залізницею та газопроводом через Литву.

Анклав, де знаходиться штаб російського Балтійського флоту, був захоплений Червоною Армією у нацистської Німеччини у квітні 1945 року та переданий Радянському Союзу після Другої світової війни.