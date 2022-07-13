Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных российских товаров через Литву по железной дороге

Транзит автомобильным транспортом товаров, попавших под санкции Европейского союза против России, между основной частью РФ и Калининградской областью является запрещенным, однако такой запрет не касается железнодорожных перевозок.

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Об этом говорится в соответствующем разъяснении, выпущенном Европейской комиссией. В нем отмечается, что возникла необходимость прояснить, запрещают ли введенные ЕС ограничения перевозку товаров первой необходимости транзитом через территорию ЕС между несмежными частями РФ, в частности подсанкционных товаров - железа и стали, цемента и древесины, угля, нефти и нефтепродуктов.

В то же время подчеркивается, что транзит подпадающих под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения по территории ЕС запрещен в любом случае.

Также Еврокомиссия указывает, что страны-члены ЕС должны обеспечить, чтобы подсанкционные товары, незаконно прибывшие в любую часть России, не могли быть перемещены далее через таможенную территорию ЕС.

При этом члены союза несут юридическое обязательство предотвращать все возможные формы обхода санкций ЕС, для чего должны продолжать мониторинг двусторонних торговых потоков между несмежными частями России и применять соответствующие меры для предотвращения нарушений.

В частности, страны ЕС должны проверить, находятся ли объемы соответствующего транзита в пределах средних значений за последние три года, что отражало бы реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, и что не фиксируются необычные потоки или применение торговых моделей, которые могут позволить обойти европейские санкции.

Указано, что в случае выявления оных соответствующие страны должны принимать все необходимые меры, включая отказ в транзите и удержание соответствующих товаров.

Напомним, что Литва с 18 июня запретила транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Накануне он был расширен за счет цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу соответствующих санкций ЕС. Соответственно, с 10 августа под запрет также попадет уголь и другое твердое ископаемое топливо, с 5 декабря — нефть, а с февраля 2023 года — нефтепродукты.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, реагируя на запрет транзита, заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, а жители Литвы якобы серьезно ощутят последствия этих мероприятий.

После этого США напомнили, что любые военные действия РФ против Литвы как члена НАТО будут означать агрессию против всего блока и получат ответ со стороны США.