Литва може зупинити вантажні перевезення з РФ та Білорусі: названо умову

Литовська залізниця може повністю відмовитися від перевезення білоруських і російських вантажів у разі схвалення такого рішення інших країн Європейського Союзу.

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Про це заявив міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс, пише delfi.lt.

Він зазначив, що, попри запровадження Литовськими залізницями "нульової толерантності" та суворіших перевірок вантажів, інші країни можуть продовжувати здійснювати перевезення, у зв’язку з чим "ми можемо бачити всілякі наслідки".

"Зі свого боку ми максимально забезпечуємо контроль, але коли йдеться про повну відмову до нуля, потрібна ширша група країн і рівень ЄС. В іншому випадку, якщо ми самі зробимо крок, то можуть бути різні наслідки", - сказав Скуодіс.

За його словами, крім Литви, залізниці інших країн можуть здійснювати перевезення.Тому треба твраховувати всі наслідки.

Міністр запевнив, що з цього питання веде переговори з міністрами Латвії та Естонії. Наразі не всі держави дотримуються однаково принципової позиції.

"Одне питання – зовнішній кордон ЄС, друге – ситуація з усіма перевезеннями на внутрішньому ринку. Нам потрібні стійкі та розумні рішення", - сказав Скуодіс.

Як пише видання Rail.insider, генеральний директор Литовських залізниць Егідіюс Лазаускас заявив, що компанія цінує репутацію більше, ніж грошові вигоди, і не проти відмовитись від усіх білоруських та російських вантажів.

Водночас залізничники розповідають, що вагони з нелегальними підсанкційними вантажами затримують щодня. Зокрема, 8 березня повернули понад 32 фіктивні вагони Lukoil.

Як уточнив директор зі стійкості бізнесу Литовських залізниць Едвінас Керза, вже затримуються і вантажі, що прибувають з Латвії, а деякі компанії, навіть отримавши повідомлення перевізника про припинення співпраці, повторно намагаються обійти санкції.

"Тільки за ніч проти 8 березня 25 фіктивних вагонів Lukoil намагалися потрапити до Калінінградської області під виглядом транзитного вантажу, а насправді він призначався для експорту. Розвернули, повернули", — сказав Едвінас Керза.

Раніше Єврокомісія дозволила транзит підсанкційних російських товарів через Литву залізницею. Мова йде про залізу та сталь, цемент та деревину, вугілля, нафту та нафтопродукти.