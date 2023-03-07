Литва готовит новый пакет поддержки для Украины: чего ждать

Литва начала формировать новый пакет военной помощи для Украины. Страна уже предоставила поддержку почти на 409 миллионов евро.

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О новой партии помощи стало известно во время встречи министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса с первым замминистра обороны Украины Александром Павлюком.

"Уроки, полученные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наш военный потенциал. Мы также занимаем твердую позицию поддерживать Украину всеми нашими возможностями и готовим новый пакет помощи для Украины", - объявил литовский чиновник.

Большая часть поддержки Литвы Украине состоит из военной подготовки. В этом году страна планирует обучить 1600 военнослужащих ВСУ.

"Инструкторы литовской армии обучают украинцев как на национальном уровне, в Литве, так и присоединяясь к учебной миссии ЕС и таким международным инициативам, как "Интерфлекс", - говорится на сайте Минобороны Литвы.

Кроме того, Литва намерена подготовить курсы по разминированию на своей территории вместе с северными странами Европы.

Анушаускаса также подчеркнул, что Литва интенсивно готовится к саммиту НАТО, который состоится этим летом в Вильнюсе. Там будет обсуждаться перспектива членства Украины в Альянсе.

Напомним, в феврале Литва заявила о передаче Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые помогут уничтожать иранские беспилотники. А также о завершении обучения 15 инструкторов, готовых работать на территории Украины.