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Литва готовит новый пакет поддержки для Украины: чего ждать
Литва начала формировать новый пакет военной помощи для Украины. Страна уже предоставила поддержку почти на 409 миллионов евро.
О новой партии помощи стало известно во время встречи министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса с первым замминистра обороны Украины Александром Павлюком.
"Уроки, полученные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наш военный потенциал. Мы также занимаем твердую позицию поддерживать Украину всеми нашими возможностями и готовим новый пакет помощи для Украины", - объявил литовский чиновник.
Большая часть поддержки Литвы Украине состоит из военной подготовки. В этом году страна планирует обучить 1600 военнослужащих ВСУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Инструкторы литовской армии обучают украинцев как на национальном уровне, в Литве, так и присоединяясь к учебной миссии ЕС и таким международным инициативам, как "Интерфлекс", - говорится на сайте Минобороны Литвы.
Кроме того, Литва намерена подготовить курсы по разминированию на своей территории вместе с северными странами Европы.
Анушаускаса также подчеркнул, что Литва интенсивно готовится к саммиту НАТО, который состоится этим летом в Вильнюсе. Там будет обсуждаться перспектива членства Украины в Альянсе.
Напомним, в феврале Литва заявила о передаче Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые помогут уничтожать иранские беспилотники. А также о завершении обучения 15 инструкторов, готовых работать на территории Украины.