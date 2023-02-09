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Литва передаст Украине 36 ЗРК для уничтожения иранских дронов
Литва передаст Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые помогут уничтожать иранские беспилотники.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. Также мы передаем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут эффективно противодействовать дронам", - отметил он.
Анушаускас добавил, что во время визита в Украину обсудил с Резниковым дальнейшую помощь ВСУ и подчеркнул, что Литва продолжит оказывать всю возможную помощь украинцам для победы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Резников, в свою очередь, отметил, что обучение именно инструкторов является модернизацией подготовки украинских военных.
"Хочу отметить важность того, что литовская сторона готовит не просто операторов ЗРК, а именно инструкторов, которые потом смогут научить наших военных. То есть, они тренируют тренеров. И это потом дает нам возможность, чтобы наши украинские инструкторы обученные в Литве продолжали готовить наши экипажи уже здесь", - заявил он.
Напомним, украинские органы следствия и прокуратуры не сомневаются, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставке дронов в Россию.