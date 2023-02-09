Литва передасть Україні 36 ЗРК для знищення іранських дронів

Литва передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які допоможуть знищувати іранські безпілотники.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України. Також ми передаємо Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть ефективно протидіяти дронам", - зазначив він.

Анушаускас додав, що під час візиту в Україну обговорив з Резніковим подальшу допомогу ЗСУ і наголосив, що Литва продовжить надавати всю можливу допомогу українцям для перемоги.

Резніков в свою чергу зазначив, що навчання саме інструкторів є модернізацією підготовки українських військових.

"Хочу відзначити важливість того, що литовська сторона готує не просто операторів ЗРК, а саме інструкторів, які потім зможуть навчити наших військових. Тобто, вони тренують тренерів. І це потім дає нам можливість, щоб наші українські інструктори навчені в Литві продовжували готувати наші екіпажі вже тут", - заявив він.

Нагадаємо, українські органи слідства та прокуратури не мають жодних сумнівів, що посадові, юридичні і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання дронів до Росії.