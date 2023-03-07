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В США оценивают украинских пилотов: зачем это нужно
США работают с украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени понадобится, чтобы научить их управлять американскими истребителями F-16.
Об этом пишет CNN со ссылкой на три проинформированных источника.
"Два украинских пилота сейчас находятся на военной базе в США, где их навыки проверяют на авиасимуляторах, чтобы понять, сколько времени им потребуется, чтобы научиться управлять различными военными самолетами США, включая F-16", - говорится в статье.
Американский военный чиновник объяснил изданию, что украинские пилоты находятся в Аризоне в рамках ознакомления. Таким образом, происходит общение с персоналом Военно-воздушных сил США и наблюдение за тем, как они работают.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это мероприятие позволяют нам помочь украинским пилотам стать более эффективными и дать им лучшие советы о том, как развивать свои собственные возможности. Пилоты не будут летать на каких-либо платформах во время этого мероприятия, но они будут использовать симулятор во время части своего визита", - рассказал чиновник. .
Источник также сообщил CNN, что вскоре еще 10 украинских пилотов могут приехать в США для аналогичной оценки и аттестации.
Вместе с тем, новостей касательно передачи Украине F-16 пока нет. Хотя присутствие украинских пилотов на базе в Аризоне может означать, что США не полностью закрыли двери для предоставления Украине истребителей, – резюмирует CNN.
Напомним, Украина давно обращается к союзникам с просьбой о предоставлении современных самолетов. В январе 2023 года президент Владимир Зеленский призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн", чтобы принять решение о поставках в Украину истребителей F-16.
Однако в администрации Байдена убеждены - в таких поставках пока нет необходимости. Президент США Джо Байден сосредоточен на первоочередных потребностях Украины в войне, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. "F-16 – это вопрос на потом", – резюмировал он.
Ранее два украинских пилота прибыли в США для проведения полетов на авиационных тренаженарах и оценки их навыков.