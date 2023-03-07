В Чехии начали производить "оригинальные" HIMARS: спрос безумный

Чешская компания Inflactech Decoys, специализирующаяся на изготовлении надувных макетов военной техники для введения врага в заблуждение, запустила производство фальшивых HIMARS.

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Об этом рассказал генеральный директор Inflactech Decoys Войтех Фрессер, пишет Reuters.

Отмечается, что потеря танка или высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) производства США может нанести меньше вреда армии, если оружие является дешевой надувной приманкой, размещенной на передовой, чтобы ввести в заблуждение врага.

Поскольку война в Украине увеличила потребность в тяжелой военной технике, оружии и самолетах, это стало благом для Inflactech Decoys, чешского производителя поддельного военного оборудования.

Компания добавила HIMARS к своему флоту с более чем 30 типами надувных приманок реального размера, которые она продает клиентам по всему миру.

Приманки изготовлены из синтетического шелка и, кроме того, что вводят противника в заблуждение, визуально имеют тепловой след и появляются на радарах, чтобы обмануть вражескую разведку.

Они упаковываются в мешки, которые могут нести от двух до четырех солдат, и их можно надуть в течение 10 минут.

Надувной верх HIMARS без теплогенератора и компрессорного оборудования весит 43 кг, сообщил Фрессер.

Приманки стоят от 10000 до 100000 долларов.

"Если вы побуждаете врага уничтожить надувное оборудование с помощью чего-то, что стоит вчетверо или, возможно, в 20 раз дороже, тогда вы выиграете экономически", - сказал Фрессер.

В течение последнего года после вторжения России в Украину компания Inflatech пережила бум своего бизнеса, увеличив производство до десятков приманок в месяц, и наблюдает значительный рост в этом году более чем на 100%, подчеркнул Фрессер.

По его словам, компания планирует также поставлять свое оборудование в Украину.

"Я могу представить, что если мы хотим поддержать оказавшуюся в беде страну-партнера, мы пришлем ей надувные приманки Inflatech", — сказал Фрессер.

Отметим, что завод мобильных ракетных установок Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас, готовится увеличить производство системы HIMARS после того, как ее успех на поле боя в Украине повысил спрос со стороны других стран.