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У США будуть нарощувати виробництво HIMARS після їхнього успіху на полі бою в Україні
Завод мобільних ракетних установок Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас, готується збільшити виробництво системи HIMARS після того, як її успіх на полі бою в Україні підвищив попит з боку інших країн.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на керівників підприємства.
"Коли у вас є система, перевірена бойовими діями, яка є в новинах — щодня, — тоді це стимулює цей попит", - сказала віце-президент з операцій ракетного бізнесу Lockheed Дженніфер МакМанус.
Так, компанія планує збільшити виробництво систем HIMARS до 96 одиниць на рік. Lockheed Martin розпочав 2022-й рік із темпом виробництва пускової установки HIMARS в 48 одиниць на рік, але відтоді ця цифра збільшилася до 60 одиниць на рік.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також зазначається, що для збільшення виробництва Lockheed потребує лише кількох модернізацій.
Lockheed Martin (LMT.N) виробляє HIMARS і оновлює стару версію в Камдені, маленькому містечку на південний захід від Літтл-Року.
Нагадаємо, що США оголосили нову військову допомогу Україні на $2 млрд. До пакету допомоги ввійдуть боєприпаси для системи HIMARS та інше.