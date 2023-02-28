У США будуть нарощувати виробництво HIMARS після їхнього успіху на полі бою в Україні

Завод мобільних ракетних установок Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас, готується збільшити виробництво системи HIMARS після того, як її успіх на полі бою в Україні підвищив попит з боку інших країн.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на керівників підприємства.

"Коли у вас є система, перевірена бойовими діями, яка є в новинах — щодня, — тоді це стимулює цей попит", - сказала віце-президент з операцій ракетного бізнесу Lockheed Дженніфер МакМанус.

Так, компанія планує збільшити виробництво систем HIMARS до 96 одиниць на рік. Lockheed Martin розпочав 2022-й рік із темпом виробництва пускової установки HIMARS в 48 одиниць на рік, але відтоді ця цифра збільшилася до 60 одиниць на рік.

Також зазначається, що для збільшення виробництва Lockheed потребує лише кількох модернізацій.

Lockheed Martin (LMT.N) виробляє HIMARS і оновлює стару версію в Камдені, маленькому містечку на південний захід від Літтл-Року.

Нагадаємо, що США оголосили нову військову допомогу Україні на $2 млрд. До пакету допомоги ввійдуть боєприпаси для системи HIMARS та інше.