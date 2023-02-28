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В США будут наращивать производство HIMARS после их успеха на поле боя в Украине
Завод мобильных ракетных установок Lockheed Martin в Камдене, Арканзас, готовится увеличить производство системы HIMARS после того, как ее успех на поле боя в Украине повысил спрос со стороны других стран.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителей предприятия.
"Когда у вас есть система, проверенная боевыми действиями, которая есть в новостях - каждый день, - тогда это стимулирует этот спрос", - сказала вице-президент по операциям ракетного бизнеса Lockheed Дженнифер МакМанус.
Компания планирует увеличить производство систем HIMARS до 96 единиц в год. Lockheed Martin начал 2022 год с темпом производства пусковой установки HIMARS в 48 единиц в год, но с тех пор эта цифра увеличилась до 60 единиц в год.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также отмечается, что для увеличения производства Lockheed требуется лишь несколько модернизаций.
Lockheed Martin (LMT.N) производит HIMARS и обновляет старую версию в Камдене, маленьком городке юго-западнее Литтл-Рока.
Напомним, что США объявили новую военную помощь Украине на $2 млрд. В пакет помощи войдут боеприпасы для системы HIMARS и другие.