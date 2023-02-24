США оголосили нову військову допомогу Україні на 2 млрд доларів: що передадуть

США в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну виділяють ЗСУ новий пакет військової допомоги, загальна сума якого становить 2 млрд доларів. Про це повідомило Міноборони США.

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До пакету допомоги ввійдуть:

боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;

безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600, Jump 20;

засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;

засоби розмінування;

обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;

фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Допомогу надають в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Ця програма передбачає, що озброєння не беруть із запасів, а закуповують чи замовляють у промисловості.

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України", — йдеться в повідомленні Пентагону.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ й анонсував пакет військової допомоги Україні, а також нові санкції проти Росії.

Згодом стало відомо, що пакет міститиме допомогу на 460 млн доларів. До нього ввійдуть снаряди для HIMARS, системи Javelin, чотири БМП Bradley та інше озброєння.