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США оголосили нову військову допомогу Україні на 2 млрд доларів: що передадуть
США в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну виділяють ЗСУ новий пакет військової допомоги, загальна сума якого становить 2 млрд доларів. Про це повідомило Міноборони США.
До пакету допомоги ввійдуть:
- боєприпаси для систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
- безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600, Jump 20;
- засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
- засоби розмінування;
- обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.
Допомогу надають в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Ця програма передбачає, що озброєння не беруть із запасів, а закуповують чи замовляють у промисловості.
"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України", — йдеться в повідомленні Пентагону.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ й анонсував пакет військової допомоги Україні, а також нові санкції проти Росії.
Згодом стало відомо, що пакет міститиме допомогу на 460 млн доларів. До нього ввійдуть снаряди для HIMARS, системи Javelin, чотири БМП Bradley та інше озброєння.