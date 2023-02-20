Байден зненацька відвідав Київ. Що означає цей візит і що чекати Україні

В понеділок 20 лютого без офіційного анонсу президент США Джозеф Байден відвідав Київ. Попри те, що візит був короткий, сам факт приїзду в воюючу країну - доволі значима подія. Тим більше, що сама подія унікальна - президент США вперше приїхав до воюючої країни де нема американських військових. В першу чергу це підкреслює підтримку Сполученими Штатами України та її народу в боротьбі з агресором. Але не обійшлося й без внутрішньоамериканського фактора - Байден набирає очки перед виборами.

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Приїзд президента США Джозефа Байдена став несподіванкою. Він не був офіційно анонсований, хоча напередодні були чутки про те, що в Білому домі розглядають таємний перетин президентом США українського кордону, але сам візит до України є малоймовірним.

Хоча чутки про приїзд Байдена до Києва все ж були, перші кадри з американським президентом з'явилися в ЗМІ, коли Байден та Зеленський були біля Михайлівського золотоверхого собору, де Байден зустрічався з предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм. А офіційна частина зустрічі з Зеленським проходила в Маріїнському палаці. Під час своєї зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США висловив підтримку Україні, а також анонсував новий пакет військової допомоги в $500 млн доларів.

Після завершення свого візиту до Києва Байден виїхав до Польщі де він має зустрітися з президентом цієї країни Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки. До слова, раніше в ЗМІ була озвучена версія, що Зеленський та Байден зустрінуться саме в Польщі.

За повідомленням Associated Press, росіяни схоже знали про візит американського президента до Києва заздалегідь.

"Білий дім не став вдаватися до подробиць, але радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що він повідомив Москву про візит Байдена до Києва незадовго до його від'їзду з Вашингтона "з метою врегулювання конфлікту", щоб уникнути будь-яких прорахунків, які можуть призвести до двох ядерних атак. збройних націй у прямий конфлікт", - пише видання.

Разом з тим воно зазначає, що візит Байдена до України став зухвалим докором президентові Росії Володимиру Путіну, який сподівався, що його армія швидко захопить Київ протягом кількох днів.

На думку політолога Вадима Карасьова цей візит є дуже важливим в макроісторичному контексті, та є продовженням тої політики, котру адміністрація Демократичної партії проводила з 2014 року.

"Україна розглядається США не тільки та не стільки в військово-стратегічному, скільки в макроісторичному контексті як країна яка захищає світові демократичні цінності в боротьбі проти автократії і яка є на передньому фронті боротьбі за ствердження демократичного устрою і що адміністрація Байдена навіть всупереч минулорічним сумнівам Україна довела, що вона може стати ключовою країною в стверджені демократичного устрою", - сказав Карасьов.

До того ж Карасьов вважає, що такий візит може стати хорошою спробою Байдена набрати політичні бали всередині США, а війна в Україні буде одним з головних месседжів на виборах президента США у 2024 році.

Політолог Володимир Фесенко говорить, що данний візит має велике символічне значення.

"Важливий сам факт візиту. Мало того що 15 років президенти США не відвідували країну. Це безпрецендентне явище, я навіть не згадає коли таке було. Так, президенти США неодноразово підтримували своїх військових які воюють. За останні 20 років вони відвідували Ірак, Афганістан, але вони відвідували своїх військових, Але щоб поїхати в іншу країну яка воює, такого не було. У всякому разі я такого не пам’ятаю. І те що відбулось це зараз перед річницею нападу, перед виступом Путіна. Це потужний сигнал підтримки України, я думаю що це дуже важливо і для простих українців, що у нас такий потужний союзник", - каже Фесенко.

Він зазначає, що Байден своїм візитом особисто принизив російського президента Володимира Путіна, і американці 20 лютого перетнули дуже важливу для росіян "червону лінію".

Американський політтехнолог Джейсон Смарт говорить, що візит президента США був важливим сигналом, який показує, що США продовжують свою допомогу Україні та підтримуватимуть її до кінця. Разом з тим політтехнолог сумнівається, що цей візит можна рахувати спробою старту передвиборчої кампанії Байдена.

"До виборів, ще далеко. Зараз про це ніхто ще не говорить. Однак для Байдена було важливо приїхати саме до річниці війни оскільки дуже багато європейських лідерів вже відвідували Україну", - каже Смарт.

Він також зазначає, що у самих Штатах новину про візит Байдена до Києва сприйняли з захопленням.

До Байдена останнім президентом, котрий відвідував Україну був Джордж Буш Молодший. Його попередник Білл Клінтон відвідував Київ тричі: в 1994, 1995 та 2000 роках. Ще раніше в 1991 році Київ відвідав Джордж Буш Старший.

Президент Барак Обама не приїздив до України жодного разу, але за його президентства Байден тричі приїздив до Києва у якості віце-президента США: у 2014, 2015 та 2017 роках.