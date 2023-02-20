Байден неожиданно посетил Киев. Что значит этот визит и что ждать Украине

В понедельник, 20 февраля, без официального анонса президент США Джозеф Байден посетил Киев. Несмотря на то, что визит был коротким, сам факт приезда в воюющую страну – довольно значимое событие. Тем более что само событие уникально - президент США впервые приехал в воюющую страну, где нет американских военных. В первую очередь, это подчеркивает поддержку Соединенными Штатами Украины и ее народа в борьбе с агрессором. Но не обошлось и без внутриамериканского фактора – Байден набирает очки перед выборами.

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Утром 20 февраля в Киев внезапно приехал президент США Джозеф Байден. Этот визит не был официально анонсирован, хотя накануне были слухи о том, что в Белом доме рассматривают тайное пересечение президентом США украинской границы, но сам визит в Украину маловероятен.

В ходе своей встречи с президентом Владимиром Зеленским президент США выразил поддержку Украине, а также анонсировал новый пакет военной помощи в $500 млн. долларов.

Исторический визит длился почти час и после его завершения Байден уехал в Польшу, где он должен встретиться с президентом этой страны Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки. К слову, ранее в СМИ была озвучена версия, что Зеленский и Байден встретятся именно в Польше .

По мнению политолога Вадима Карасева, этот визит очень важен в макроисторическом контексте, и является продолжением той политики, которую администрация Демократической партии проводила с 2014 года.

"Украина рассматривается США не только и не столько в военно-стратегическом, сколько в макроисторическом контексте как страна защищающая мировые демократические ценности в борьбе против автократии и находящаяся на переднем фронте борьбе за утверждение демократического устройства и что администрация Байдена даже вопреки прошлогодним сомнениям Украина доказала, что она может стать ключевой страной в утверждении демократического строя", - сказал Карасев.

К тому же, Карасев считает, что такой визит может стать хорошей попыткой Байдена набрать политические баллы внутри США, а война в Украине будет одним из главных месседжей на выборах президента США в 2024 году.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что этот визит имеет большое символическое значение.

"Важный сам факт визита. Мало того что 15 лет президенты США не посещали страну. Это беспрецендентное явление, я даже не вспомнит когда такое было. Да, президенты США неоднократно поддерживали своих воюющих военных. За последние 20 лет они посещали Ирак, Афганистан, но они посещали своих военных, Но чтобы поехать в другую воюющую страну такого не было.Во всяком случае я такого не помню.И то, что произошло это сейчас перед годовщиной нападения, перед выступлением Путина.Это мощный сигнал поддержки Украины, я думаю, что это очень важно и для простых украинцев, что у нас такой мощный союзник", - говорит Фесенко.

Он отмечает, что Байден своим визитом лично унизил российского президента Владимира Путина, и американцы 20 февраля пересекли очень важную для россиян красную линию.

Американский политтехнолог Джейсон Смарт говорит, что визит президента США был важным сигналом, показывающим, что США продолжают свою помощь Украине и будут поддерживать ее до конца. Вместе с тем, политтехнолог сомневается, что этот визит можно считать попыткой старта предвыборной кампании Байдена.

"До выборов еще далеко. Сейчас об этом никто еще не говорит. Однако для Байдена было важно приехать именно к годовщине войны поскольку очень многие европейские лидеры уже посещали Украину", - говорит Смарт.

Он также отмечает, что в самих Штатах новость о визите Байдена в Киев была воспринята с восторгом.

До Байдена последним президентом, посещавшим Украину, был Джордж Буш Младший. Его предшественник Билл Клинтон посещал Киев трижды: в 1994, 1995 и 2000 годах. Еще раньше в 1991 году Киев посетил Джордж Буш Старший.

Президент Барак Обама не приезжал в Украину ни разу, но при его президентстве Байден трижды приезжал в Киев в качестве вице-президента США: в 2014, 2015 и 2017 годах.