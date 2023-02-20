Президент США Байден приїхав до Києва (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув з візитом до України.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - написав Зеленський.

Зазначимо, чутки про візит Байдена почали ширитися з самого ранку.

Раніше заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що українська дипломатія готує сюрприз, пов’язаний із візитом високих іноземних гостей в Київ.

Пізніше в мережі з'явилися кадри, на яких, імовірно, президент США Джо Байден з президентом України Володимиром Зеленським на Михайлівській площі у Києві.

На 20-22 лютого був анонсований візит президента США Джо Байдена до Польщі. Там він має зустрітися з президентом цієї країни Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки. Також ЗМІ повідомляли, що саме у Польщі Байден має зустрітися с Зеленським.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 20 лютого, у Києві перекрили частину вулиць у центрі міста. За словами очевидців, на перекритих вулицях помітили великий кортеж із іноземними гостями.