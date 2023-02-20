Безпрецендентні заходи безпеки у Києві: у МЗС анонсували візит високопоставлених іноземних гостей

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що українська дипломатія готує сюрприз, пов’язаний із візитом високих іноземних гостей в Київ.

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Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

На тлі чуток про візит високопоставленого іноземного гостя до столиці України та надзвичайних заходів безпеки у Києві Мельник закликав зберігати інтригу та не забігати вперед.

"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, вдасться. Важливо, щоб напередодні річниці початку великої війни ми відчули й побачили не лише підтримку на словах та солідарність, а й ще більшу допомогу", - зазначив Мельник.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував поїздку до Брюсселя, де мала відбутися зустріч із європейськими міністрами закордонних справ перед засіданням Ради ЄС.

Це випливає з його повідомлення в Twitter, у якому він зазначив, що не зможе бути присутнім особисто на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС на рівні голів МЗС.

Зазначимо, наразі у соціальних мережах ширяться чутки про приїзд в Україну президента США Джо Байдена. Але жодної офіційної інформації з цього приводу немає.

На 20-22 лютого був анонсований візит президента США Джо Байдена до Польщі. Там він має зустрітися з президентом цієї країни Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки.

Також у соціальних мережах пишуть про можливий візит до України голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Гіоргієвої.

"Сьогодні в Києві директорка МВФ Крісталіна Георгієва. Але важливо! Сьогодні приїхала не тільки вона. Перекривають дороги не через її візит", - написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Відомо, що делегація парламенту Ізраїля 20 лютого прибула до Києва з офіційним візитом.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 20 лютого, у Києві перекрили частину вулиць у центрі міста. За словами очевидців, на перекритих вулицях помітили великий кортеж із іноземними гостями.