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Безпрецендентні заходи безпеки у Києві: у МЗС анонсували візит високопоставлених іноземних гостей
Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що українська дипломатія готує сюрприз, пов’язаний із візитом високих іноземних гостей в Київ.
Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
На тлі чуток про візит високопоставленого іноземного гостя до столиці України та надзвичайних заходів безпеки у Києві Мельник закликав зберігати інтригу та не забігати вперед.
"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, вдасться. Важливо, щоб напередодні річниці початку великої війни ми відчули й побачили не лише підтримку на словах та солідарність, а й ще більшу допомогу", - зазначив Мельник.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував поїздку до Брюсселя, де мала відбутися зустріч із європейськими міністрами закордонних справ перед засіданням Ради ЄС.
Це випливає з його повідомлення в Twitter, у якому він зазначив, що не зможе бути присутнім особисто на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС на рівні голів МЗС.
Зазначимо, наразі у соціальних мережах ширяться чутки про приїзд в Україну президента США Джо Байдена. Але жодної офіційної інформації з цього приводу немає.
На 20-22 лютого був анонсований візит президента США Джо Байдена до Польщі. Там він має зустрітися з президентом цієї країни Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки.
Також у соціальних мережах пишуть про можливий візит до України голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Гіоргієвої.
"Сьогодні в Києві директорка МВФ Крісталіна Георгієва. Але важливо! Сьогодні приїхала не тільки вона. Перекривають дороги не через її візит", - написав народний депутат Олексій Гончаренко.
Відомо, що делегація парламенту Ізраїля 20 лютого прибула до Києва з офіційним візитом.
Нагадаємо, вранці у понеділок, 20 лютого, у Києві перекрили частину вулиць у центрі міста. За словами очевидців, на перекритих вулицях помітили великий кортеж із іноземними гостями.