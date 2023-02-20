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Беспрецедентные меры безопасности в Киеве: в МИД анонсировали визит высокопоставленных иностранных гостей
Замминистра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что украинская дипломатия готовит сюрприз, связанный с визитом высоких иностранных гостей в Киев.
Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
На фоне слухов о визите высокопоставленного иностранного гостя в столицу Украины и чрезвычайных мер безопасности в Киеве, Мельник призвал сохранять интригу и не забегать наперед.
"Я надеюсь, что готовящийся сюрприз удастся. Важно, чтобы накануне годовщины начала великой войны мы ощутили и увидели не только поддержку на словах и солидарность, но и еще большую помощь", - отметил Мельник.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отменил поездку в Брюссель, где должна была состояться встреча с европейскими министрами иностранных дел перед заседанием Совета ЕС.
Это следует из его сообщения в Twitter, в котором он отметил, что не сможет присутствовать лично на сегодняшнем заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.
Отметим, в социальных сетях ходят слухи о приезде в Украину президента США Джо Байдена. Но никакой официальной информации на этот счет нет.
На 20-22 февраля был анонсирован визит президента США Джо Байдена в Польшу. Там он должен встретиться с президентом этой страны Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки.
Также в социальных сетях пишут о возможном визите в Украину главы Международного валютного фонда Кристаллины Гиоргиевой.
"Сегодня в Киеве директор МВФ Кристалина Георгиева. Но важно! Сегодня приехала не только она. Перекрывают дороги не из-за ее визита", - написал народный депутат Алексей Гончаренко.
Ранее делегация парламента Израиля 20 февраля прибыла в Киев с официальным визитом.
Напомним, утром в понедельник, 20 февраля, в Киеве была перекрыта часть улиц в центре города. По словам очевидцев, на перекрытых улицах был замечен большой кортеж с иностранными гостями.