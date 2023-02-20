Дегелація ізраїльського парламенту прибула до Києва

Делегація парламенту Ізраїля 20 лютого прибула до Києва з офіційним візитом. Про це в Twitter повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

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Бродський опублікував фото на якому він разом депутатами Ізраїльського парламенту Юлієм Едельштейном та Зеєвом Елькіном на вокзалі в Києві.

Нагадаємо, на 20-22 лютого був анонсований візит президента США Джо Байдена до Польщі. Там він має зустрітися з президентом цієї країни Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки.

Раніше видання Politico писало, що радники американського президента розглядали його таємний перетин українського кордону, але візит до України малоймовірний.

Нагадаємо також, посольство Ізраїлю відновило роботу в Києві 16 лютого.