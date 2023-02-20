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Дегелация израильского парламента прибыла в Киев

Дегелация израильского парламента прибыла в Киев

20 февраля делегация парламента Израиля прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом в Twitter сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

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Бродский опубликовал фото, на котором он вместе депутатами Израильского парламента Юлием Эдельштейном и Зеевом Элькином на вокзале в Киеве.

Фото 2 — Дегелация израильского парламента прибыла в Киев

Напомним, на 20-22 февраля был анонсирован визит президента США Джо Байдена в Польшу. Там он должен встретиться с президентом этой страны Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки.

Ранее издание Politico писало, что советники американского президента рассматривали его тайное пересечение украинской границы, но визит в Украину маловероятен.

Напомним, посольство Израиля возобновило работу в Киеве 16 февраля.

Автор:
Степан Крьока