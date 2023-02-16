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Ізраїль відновив роботу свого посольства у Києві

Ізраїль відновив роботу свого посольства у Києві

Посольство Ізраїлю майже через рік після призупинення роботи знову працює в Києві. Про це 16 лютого повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен в Twitter.

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"Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та співробітників, які працюють тут у складних умовах, зміцнить відносини між країнами", — підкреслив очільник МЗС Ізраїлю.

Посольство Ізраїлю відновило роботу в той самий день, коли відбувся перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення - Коена.

Він мав можливість обговорити з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою різні теми віч-на-віч, що важливо для розуміння позиції двох країн, вважає голова українського МЗС. Коен також зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським.

Автор:
Віта Молодан