Ізраїль відновив роботу свого посольства у Києві

Посольство Ізраїлю майже через рік після призупинення роботи знову працює в Києві. Про це 16 лютого повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен в Twitter.

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"Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та співробітників, які працюють тут у складних умовах, зміцнить відносини між країнами", — підкреслив очільник МЗС Ізраїлю.

דגל ישראל חוזר להתנופף מעל השגרירות באוקראינה🇮🇱🇺🇦

לראשונה מתחילת המלחמה, פתחתי היום מחדש את שגרירות ישראל בקייב באופן מלא ורצוף, יחד עם השגריר @michael_brodsk.

אוקראינה היא ידידה של ישראל, והמשך הפעילות של השגרירות, ושל העובדים שפועלים כאן בתנאים מאתגרים, יחזק את הקשר בין המדינות pic.twitter.com/IJlxXQDN2R — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Посольство Ізраїлю відновило роботу в той самий день, коли відбувся перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення - Коена.

Він мав можливість обговорити з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою різні теми віч-на-віч, що важливо для розуміння позиції двох країн, вважає голова українського МЗС. Коен також зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським.