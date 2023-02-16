Вперше з початку повномасштабної війни. Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення.

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Про це він повідомив у Twitter.

У рамках візиту Коен планує відвідати Бучу, Бабин Яр і знову запустити роботу посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через вторгнення РФ в Україну.

Крім того, запланована його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, головою МЗС України Дмитром Кулебою та членами єврейської громади.

"Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ в тяжку хвилину", - написав міністр.

Нагадаємо, на початку лютого влада Ізраїлю заявила про готовність розглянути можливість надання озброєння для України. Зокрема, мова йде про славнозвісну і унікальну систему протиповітряної оборони "Залізний купол".