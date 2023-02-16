Впервые с начала полномасштабной войны. Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев. Это первый визит израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения.

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Об этом он сообщил в Twitter.

В рамках визита Коэн планирует посетить Бучу, Бабий Яр и снова запустить работу посольства Израиля в Киеве, которое было закрыто из-за вторжения РФ в Украину.

Кроме того, запланирована его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и членами еврейской общины.

"Я приехал сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", - написал министр.

Напомним, в начале февраля власти Израиля заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления вооружения для Украины. В частности, речь идет о славной и уникальной системе противовоздушной обороны "Железный купол".