Израиль возобновил работу своего посольства в Киеве

Посольство Израиля спустя почти год после приостановки работы снова работает в Киеве. Об этом 16 февраля сообщил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в Twitter.

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"Украина является другом Израиля, и дальнейшая деятельность посольства и работающих здесь в сложных условиях сотрудников укрепит отношения между странами", — подчеркнул глава МИД Израиля.

דגל ישראל חוזר להתנופף מעל השגרירות באוקראינה🇮🇱🇺🇦

לראשונה מתחילת המלחמה, פתחתי היום מחדש את שגרירות ישראל בקייב באופן מלא ורצוף, יחד עם השגריר @michael_brodsk.

אוקראינה היא ידידה של ישראל, והמשך הפעילות של השגרירות, ושל העובדים שפועלים כאן בתנאים מאתגרים, יחזק את הקשר בין המדינות pic.twitter.com/IJlxXQDN2R — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Посольство Израиля возобновило работу в тот же день, когда состоялся первый визит израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения - Коэна.

Он имел возможность обсудить с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой разные темы наедине, что важно для понимания позиции двух стран, считает глава украинского МИД. Коэн также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.