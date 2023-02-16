Украина ждет от нового правительства Израиля ответа по списку военных потребностей

Новое правительство Израиля получило от украинской стороны список оружия, которое необходимо ВСУ для защиты Украины от российских захватчиков. Теперь Киев ожидает, что израильские партнеры пересмотрят его и ответят на то, какое оружие они могут передать.

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Об этом 16 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга со своим израильским коллегой Эли Коэном, прибывшим в Киев впервые с начала полномасштабной войны.

"Мы сегодня говорили не только о гуманитарной поддержке, но и о других вещах, которыми Израиль может поддержать Украину. Израилю известен наш список военных потребностей. Он передавался предыдущему правительству, он передавался этому правительству. Мы ждем принятия соответствующих решений. В первую очередь речь идет о защите украинского неба", - сказал Кулеба.

Он отметил, что имел возможность обсудить с Коэном разные темы с глазу на глаз, что важно для понимания позиции двух стран.

"Я доволен встречей. Я доволен качеством нашего разговора. Сегодня мы заложили фундамент, но будет ли на нем построено здание, зависит от дальнейших решений, которые будут или не будут приниматься", — добавил министр иностранных дел Украины.

Кулеба также отметил, что он не видит ни одной объективной причины, которая бы мешала Украине и Израилю стоять бок о бок "сегодня, завтра и всегда".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине в борьбе с атаками иранских беспилотников-камикадзе, а также ракет, которые Россия заказала у Ирана.

Впоследствии власти Израиля заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления вооружения для Украины. В частности, речь идет о известной и уникальной системе противовоздушной обороны "Железный купол".