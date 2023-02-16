Україна чекає від нового уряду Ізраїлю відповідь щодо списку військових потреб

Новий уряд Ізраїлю отримав від української сторони список зброї, яка необхідна ЗСУ для захисту України від російських загарбників. Тепер Київ очікує, що ізраїльські партнери переглянуть його та дадуть відповідь щодо того, яку зброю вони можуть передати.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 16 лютого повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном, який прибув до Києва вперше з початку повномасштабної війни.

"Ми сьогодні говорили не лише про гуманітарну підтримку, але й про інші речі, якими Ізраїль може підтримати Україну. Ізраїлю дуже відомий наш список військових потреб. Він передавався тому уряду, він передавався цьому уряду. Ми чекаємо на ухвалення відповідних рішень. Насамперед йдеться про захист українського неба", — сказав Кулеба.

Він зауважив, що мав можливість обговорити з Коеном різні теми віч-на-віч, що важливо для розуміння позиції двох країн.

"Я задоволений зустріччю. Я задоволений якістю нашої розмови. Сьогодні ми заклали фундамент, але чи буде на ньому побудована будівля залежить від подальших рішень, які будуть або не будуть ухвалюватися", — додав міністр закордонних справ України.

Він також додав, що він не бачить жодної об'єктивної причини, яка б заважала Україні та Ізраїлю стояти пліч-о-пліч "сьогодні, завтра та завжди".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських безпілотників-камікадзе, а також ракет, які Росія замовила у Ірану.

Згодом влада Ізраїлю заявила про готовність розглянути можливість надання озброєння для України. Зокрема, ідеться про славнозвісну і унікальну систему протиповітряної оборони "Залізний купол".