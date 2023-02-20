Історичний візит Байдена в Київ: в Офісі президента розповіли про деталі зустрічі

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден 20 лютого приїхав в Україну з візитом. Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував перші фото Зеленського з Байденом в Урядовому кварталі.

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"Історичний візит Президента США Джо Байдена в Київ та зустріч із українським Президентом Володимиром Зеленським. Україна сьогодні - це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу", - написав Єрмак.

Він подякував раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким працювали, зокрема і над питанням візиту.

"Повірте, візит Джо Байдена - стратегічний. Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета - перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї".

У Білому домі у свою чергу повідомили, що Байден обговорить із Зеленським у Києві розширену підтримку України. Президент США оголосить про додатковий пакет військової допомоги, який включатиме боєприпаси, протитанкові системи та радари для ППО. Також США запровадять нові санкції проти Росії — їх оголосять на наступному тижні.

Як пише New York Times, від кордону з Польщею Байден їхав поїздом до Києва.

Візит до Києва було проведено таємно з міркувань безпеки.

Раніше заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що українська дипломатія готує сюрприз, пов’язаний із візитом високих іноземних гостей в Київ.

Пізніше в мережі з'явилися кадри, на яких, імовірно, президент США Джо Байден з президентом України Володимиром Зеленським на Михайлівській площі у Києві.

Зазначимо, на 20-22 лютого був анонсований візит президента США Джо Байдена до Польщі. Там він має зустрітися з президентом цієї країни Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки. Також ЗМІ повідомляли, що саме у Польщі Байден має зустрітися с Зеленським.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 20 лютого, у Києві перекрили частину вулиць у центрі міста. За словами очевидців, на перекритих вулицях помітили великий кортеж із іноземними гостями.