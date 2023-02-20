Исторический визит Байдена в Киев: в Офисе президента рассказали о деталях встречи

Президент США Джозеф Байден 20 февраля приехал в Украину с визитом. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал первые фото Зеленского с Байденом в Правительственном квартале.

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"Исторический визит Президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским Президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня – это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу", - написал Ермак.

Он поблагодарил советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым работали, в том числе и над вопросом визита.

"Поверьте, визит Джо Байдена - стратегический. Решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие. Наша общая цель - победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия".

В Белом доме в свою очередь сообщили, что Байден обсудит с Зеленским в Киеве расширенную поддержку Украины. Президент США объявит о дополнительном пакете военной помощи, включающем боеприпасы, противотанковые системы и радары для ПВО. Также США введут новые санкции против России – их объявят на следующей неделе.

Как пишет New York Times, от границы с Польшей Байден ехал на поезде в Киев.

Визит в Киев был проведен тайно из соображений безопасности.

Ранее замминистра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что украинская дипломатия готовит сюрприз, связанный с визитом высоких иностранных гостей в Киев.

Позже в сети появились кадры, на которых предположительно президент США Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским на Михайловской площади в Киеве.

Отметим, на 20-22 февраля был анонсирован визит президента США Джо Байдена в Польшу. Там он должен встретиться с президентом этой страны Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки. Также СМИ сообщали, что именно в Польше Байден должен встретиться с Зеленским.

Напомним, утром в понедельник, 20 февраля, в Киеве была перекрыта часть улиц в центре города. По словам очевидцев, на перекрытых улицах был замечен большой кортеж с иностранными гостями.