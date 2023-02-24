ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

США объявили новую военную помощь Украине на 2 млрд долларов: что передадут

Флаг США
США. Фото: Cianna / Pixabay

США в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выделяют ВСУ новый пакет военной помощи, общая сумма которого составляет 2 млрд долларов. Об этом сообщило Минобороны США.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

В пакет помощи войдут:

  • боеприпасы для систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой;
  • беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600, Jump 20;
  • средства противодействия БПЛА и выявления средств радиоэлектронной борьбы;
  • средства разминирования;
  • оборудование для обеспечения защищенной связи;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Помощь оказывают в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI). Эта программа предполагает, что вооружение не берут из запасов, а закупают или заказывают у промышленности.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев и анонсировал пакет военной помощи Украине, а также новые санкции против России.

Впоследствии стало известно, что пакет будет содержать помощь на 460 млн долларов. В него войдут снаряды для HIMARS, системы Javelin, четыре БМП Bradley и другое вооружение.