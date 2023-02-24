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США объявили новую военную помощь Украине на 2 млрд долларов: что передадут
США в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выделяют ВСУ новый пакет военной помощи, общая сумма которого составляет 2 млрд долларов. Об этом сообщило Минобороны США.
В пакет помощи войдут:
- боеприпасы для систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой;
- беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600, Jump 20;
- средства противодействия БПЛА и выявления средств радиоэлектронной борьбы;
- средства разминирования;
- оборудование для обеспечения защищенной связи;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
Помощь оказывают в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI). Эта программа предполагает, что вооружение не берут из запасов, а закупают или заказывают у промышленности.
"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении Пентагона.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев и анонсировал пакет военной помощи Украине, а также новые санкции против России.
Впоследствии стало известно, что пакет будет содержать помощь на 460 млн долларов. В него войдут снаряды для HIMARS, системы Javelin, четыре БМП Bradley и другое вооружение.