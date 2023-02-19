Правительство США провело переговоры с Маском об использовании Starlink украинскими военными

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представители американского правительства разговаривали с Илоном Маском по поводу использования спутникового интернета Starlink в Украине.

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Об этом сообщает Reuters.

В феврале SpaceX заявила, что предприняла шаги, чтобы предотвратить использование украинскими военными службы Starlink для управления дронами в регионе во время войны страны с Россией.

На вопрос, просили ли Соединенные Штаты Маска, исполнительного директора компании, не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Блинкен подтвердил лишь факт переговоров.



"Ну, я не могу поделиться никакими разговорами, которые у нас были, кроме как сказать, что у нас были разговоры", - заявил он.

Напомним, что 9 февраля информагентство Reuters сообщило, что SpaceX миллиардера Илона Маска якобы приняла меры, чтобы украинские военные не могли использовать ее спутниковый интернет-сервис для управления военными дронами.

На это отреагировал в своем Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, призвав SpaceX "выбрать конкретную опцию: либо они на стороне права на свободную жизнь и Украины – и тогда не придумывают, как навредить; либо они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захват территорий".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров не подтвердил информацию о том, что компания SpaceX якобы ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами. По его словам, проблем с работой терминалов в Украине пока не наблюдается.

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