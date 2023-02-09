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В Минцифры опровергли ограничение SpaceX использования Украиной Starlink для дронов
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров не подтверждает информацию, что компания SpaceX якобы ограничила использование Украиной интернет Starlink для управления дронами. Как заявил он в комментарии "Украинской правде", проблем с работой терминалов в Украине пока не наблюдается.
"Действительно, несколько месяцев назад были изменения в функционировании geofencing. Сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink. Сегодня мы получили первые несколько тысяч Starlink в рамках новой партии из 10 тысяч терминалов от правительства Германии", - сказал он.
При этом Федоров назвал Илона Маска "одним из крупнейших частных доноров нашей будущей победы", отметив, что терминалы Starlink помогают спасать тысячи жизней, поддерживают работу энергетической инфраструктуры, позволяют врачам проводить сложные операции и обеспечивают интернетом "пункты несокрушимости".
"Вклад компании SpaceX, по нашим оценкам, - это более 100 миллионов долларов. Надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине", - подчеркнул глава Минцифры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что ранее в четверг информагентство Reuters сообщило, что SpaceX миллиардера Илона Маска якобы приняла меры, чтобы украинские военные не могли использовать ее спутниковый интернет-сервис для управления военными дронами.
На это отреагировал в своем Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, призвав SpaceX "выбрать конкретную опцию: либо они на стороне права на свободную жизнь и Украины – и тогда не придумывают, как навредить; либо они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захват территорий".