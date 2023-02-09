В Мінцифри спростували обмеження SpaceX використання Україною Starlink для дронів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не підтверджує інформацію, що компанія SpaceX нібито обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами. Як заявив він у коментарі виданню "Українська правда", проблем з роботою терміналів в Україні наразі не спостерігається.

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"Дійсно, декілька місяців тому були зміни в функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів Starlink. Сьогодні ми отримали перші кілька тисяч Starlink в рамках нової партії з 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини", - сказав він.

При цьому Федоров назвав Ілона Маска "одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги", зазначивши, що термінали Starlink допомагають рятувати тисячі життів, підтримують роботу енергетичної інфраструктур, дають змогу лікарям проводити складні операції і забезпечують інтернетом "пункти незламності".

"Вклад компанії SpaceX, за нашими оцінками, - це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємося на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні", - підкреслив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, що раніше у четвер інформагентство Reuters повідомило, що SpaceX мільярдера Ілона Маска нібито вжила заходів, аби українські військові не могли використовувати її супутниковий інтернет-сервіс для керування військовими дронами.

На це відреагував у своєму Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, закликавши SpaceX "обрати конкретну опцію: або вони на стороні права на вільне життя і України – і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій".