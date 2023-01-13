Украина получила уже 30 тысяч терминалов Starlink

Украина получила еще 8 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink от Польши. В общей сложности в страну уже завезли 30 тысяч терминалов.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Последнюю партию - 8 тысяч терминалов - помогла приобрести Польша. Сотни Старлинков из этой партии уже работают в Пунктах несокрушимости по всей стране. Еще часть передали энергетикам и медикам", - отметил он.

По его словам, Минцифры работает, чтобы обеспечить еще большее количество терминалов. В этом помогают международные партнеры, ведь Starlink стали частью критической инфраструктуры Украины.

Напомним, Украина в конце декабря 2022 получила очередную партию терминалов спутниковой связи Starlink от Польши.