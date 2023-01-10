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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Германия предоставит Украине 20 млн евро на оплату услуг Starlink

Германия предоставит Украине 20 млн евро на оплату услуг Starlink

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала помощь Украине в размере 20 миллионов евро на финансирование услуг спутниковой связи Starlink.

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Об этом сообщает пресс-служба немецкого МИД.

"Украина обратилась к Германии с просьбой помочь в финансировании спутникового канала связи Starlink. Министр иностранных дел Бербок объявила сегодня, что Германия выделит на эти цели 20 миллионов евро", – говорится в сообщении.

Средства будут направлены на финансирование работы 10 тысяч терминалов Starlink. Треть из наземных станций будет передана на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Связь в режиме реального времени позволит украинским воинам четко координировать свои действия при защите Родины и лучше защищаться от российских атак", - отметили в немецком МИД.

Напомним, Анналена Бербок 10 января посетила Харьков и пообещала Украине дальнейшую поддержку, в том числе дальнейшие поставки оружия. Она стала первым иностранным министром иностранных дел, приехавшим в Харьков после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Автор:
Нина Комащенко