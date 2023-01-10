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Германия предоставит Украине 20 млн евро на оплату услуг Starlink
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала помощь Украине в размере 20 миллионов евро на финансирование услуг спутниковой связи Starlink.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого МИД.
"Украина обратилась к Германии с просьбой помочь в финансировании спутникового канала связи Starlink. Министр иностранных дел Бербок объявила сегодня, что Германия выделит на эти цели 20 миллионов евро", – говорится в сообщении.
Средства будут направлены на финансирование работы 10 тысяч терминалов Starlink. Треть из наземных станций будет передана на нужды Вооруженных Сил Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Связь в режиме реального времени позволит украинским воинам четко координировать свои действия при защите Родины и лучше защищаться от российских атак", - отметили в немецком МИД.
Напомним, Анналена Бербок 10 января посетила Харьков и пообещала Украине дальнейшую поддержку, в том числе дальнейшие поставки оружия. Она стала первым иностранным министром иностранных дел, приехавшим в Харьков после полномасштабного вторжения РФ в Украину.