Глава МИД Германии посетила Харьков и пообещала Украине новые поставки оружия (ФОТО)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 января посетила Харьков и пообещала Украине дальнейшую поддержку, в том числе дальнейшие поставки оружия.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ.

"Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это в том числе оказанная нами зимняя помощь. Генераторы и трансформаторы, горючее и одеяла теперь спасают жизнь на месте. И это включает дальнейшие поставки оружия, необходимого Украине для освобождения своих сограждан, которые все еще страдают от российской оккупации", - заявила Бербок в Харькове.

Она подчеркнула, что важно, чтобы Европа не упустила из виду место Украины в европейской семье, ведь украинцы ежедневно борются за право на независимую жизнь.

"Они видят свое будущее в Европе, в ЕС. Поэтому я также хотела бы поговорить о прогрессе, достигнутом в процессе вступления. Как федеральное правительство мы хотим сделать конкретные предложения Украине для достижения прогресса в укреплении верховенства права, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также в приближении к стандартам ЕС", - сказала министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после визита немецкого коллеги в Харьков заявил, что не сомневается в дальнейшей военной помощи от Германии.

Отметим, что Анналена Бербок стала первым иностранным главой МИД, приехавшим в Харьков после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

