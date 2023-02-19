Уряд США провів переговори з Маском про використання Starlink українськими військовими

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що представники американського уряду розмовляли з Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.

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Про це повідомляє Reuters.

У лютого SpaceX заявила, що зробила кроки, щоб запобігти використанню українськими військовими служби Starlink для управління дронами в регіоні під час війни країни з Росією.

На запитання, чи Сполучені Штати просили Маска, виконавчого директора компанії, не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен підтвердив лише факт переговорів.

"Ну, я не можу поділитися жодними розмовами, які у нас були, окрім як сказати, що у нас були розмови", - заявив він.

Нагадаємо, що 9 лютого інформагентство Reuters повідомило, що SpaceX мільярдера Ілона Маска нібито вжила заходів, аби українські військові не могли використовувати її супутниковий інтернет-сервіс для керування військовими дронами.

На це відреагував у своєму Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, закликавши SpaceX "обрати конкретну опцію: або вони на стороні права на вільне життя і України – і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не підтвердив інформацію, що компанія SpaceX нібито обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами. За його словами, проблем з роботою терміналів в Україні наразі не спостерігається.

Джерело фото: Depositphotos