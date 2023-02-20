Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на $460 млн: що до нього увійде

На тлі візиту американського президента Джозефа Байдена США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $460 млн. Також ще $10 млн виділяють на надання екстреної допомоги для української енергетичної інфраструктури.

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Про це в Twitter повідомили журналісти "Голосу Америки" Остап Яриш та Bloomberg Дженніфер Джейкобс з посиланням на заяву Білого дому та Пентагону.

До списку нового пакету допомоги увійде наступна зброя:

додаткові снаряди для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні снаряди;

чотири радари для спостереження за повітряним простором;

додаткові Javelin;

2 тисячі протитанкових ракет;

чотири БМП Bradley;

дві евакуаційні машини;

протипіхотні міни Claymore;

підривні заряди;

системи безпечного зв'язку тощо.

Найближчим часом, як уточнив Байден, можна очікувати додаткових оголошень щодо поставок зброї.

За даними Пентагону, США також передадуть Україні прилади нічного бачення, медичне приладдя, запасні деталі до техніки та інше обладнання.

Під час візиту до Києва Байден анонсував новий пакет військової допомоги, а також озвучив зобов'язання щодо постачання озброєнь - понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та інше.