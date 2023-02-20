Украина получит от США новый пакет военной помощи на $460 млн: что в него войдет

На фоне визита американского президента Джозефа Байдена США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $460 млн. Также еще $10 млн выделяют на оказание экстренной помощи украинской энергетической инфраструктуре.

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Об этом в Twitter сообщили журналисты "Голоса Америки" Остап Ярыш и Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на заявление Белого дома и Пентагона.

В список нового пакета помощи войдет следующее оружие:

дополнительные снаряды для HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные снаряды;

четыре радара для наблюдения за воздушным пространством;

дополнительные Javelin;

2 тысячи противотанковых ракет;

четыре БМП Bradley;

две эвакуационные машины;

противопехотные мины Claymore;

взрывные заряды;

системы безопасной связи и т.д.

В ближайшее время, как уточнил Байден, можно ожидать дополнительных объявлений о поставках оружия.

По данным Пентагона, США также передадут Украине приборы ночного видения, медицинские принадлежности, запасные детали к технике и другое оборудование.

Во время визита в Киев Байден анонсировал новый пакет военной помощи, а также озвучил обязательства по поставке вооружений – более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.