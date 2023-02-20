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Украина получит от США новый пакет военной помощи на $460 млн: что в него войдет
На фоне визита американского президента Джозефа Байдена США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $460 млн. Также еще $10 млн выделяют на оказание экстренной помощи украинской энергетической инфраструктуре.
Об этом в Twitter сообщили журналисты "Голоса Америки" Остап Ярыш и Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на заявление Белого дома и Пентагона.
В список нового пакета помощи войдет следующее оружие:
- дополнительные снаряды для HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные снаряды;
- четыре радара для наблюдения за воздушным пространством;
- дополнительные Javelin;
- 2 тысячи противотанковых ракет;
- четыре БМП Bradley;
- две эвакуационные машины;
- противопехотные мины Claymore;
- взрывные заряды;
- системы безопасной связи и т.д.
В ближайшее время, как уточнил Байден, можно ожидать дополнительных объявлений о поставках оружия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным Пентагона, США также передадут Украине приборы ночного видения, медицинские принадлежности, запасные детали к технике и другое оборудование.
Во время визита в Киев Байден анонсировал новый пакет военной помощи, а также озвучил обязательства по поставке вооружений – более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.