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Политика
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Украина получит от США новый пакет военной помощи на $460 млн: что в него войдет

Украина получит от США новый пакет военной помощи на $460 млн: что в него войдет

На фоне визита американского президента Джозефа Байдена США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $460 млн. Также еще $10 млн выделяют на оказание экстренной помощи украинской энергетической инфраструктуре.

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Об этом в Twitter сообщили журналисты "Голоса Америки" Остап Ярыш и Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на заявление Белого дома и Пентагона.

В список нового пакета помощи войдет следующее оружие:

  • дополнительные снаряды для HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные снаряды;
  • четыре радара для наблюдения за воздушным пространством;
  • дополнительные Javelin;
  • 2 тысячи противотанковых ракет;
  • четыре БМП Bradley;
  • две эвакуационные машины;
  • противопехотные мины Claymore;
  • взрывные заряды;
  • системы безопасной связи и т.д.

В ближайшее время, как уточнил Байден, можно ожидать дополнительных объявлений о поставках оружия.

По данным Пентагона, США также передадут Украине приборы ночного видения, медицинские принадлежности, запасные детали к технике и другое оборудование.

Во время визита в Киев Байден анонсировал новый пакет военной помощи, а также озвучил обязательства по поставке вооружений – более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.

Автор:
Вита Молодан