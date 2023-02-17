Группа демократов и республиканцев призвала Байдена передать Украине истребители - Politico

Группа законодателей, в которую вошли и демократы, и республиканцы, обратились к президенту США Джозефу Байдену с призывом отправить военные самолеты F-16 в Украину. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Палате представителей.

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В письме Байдену законодатели пишут: "Современные самолеты, которые просит Киев, но администрация президента все еще не согласилась их отправить, могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством в 2023 году".

В документе подчеркивают, что предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защититься, в частности, в "условиях возобновления наступления России и ожидаемого увеличения масштабных боевых действий".

Известно, что, в частности, письмо подписали демократы штата Мэн Джаредом Голденом, а также демократы Джейсон Кроу из Колорадо и Крис Хулахан из Пенсильвании и республиканцы Тони Гонзалес из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина.

Они отмечают, что истребители F-16 производства Lockheed Martin или что-то подобное дадут ВСУ больший потенциал, чем наземная артиллерия, предоставляемая США и другими странами.

"F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения дали бы Украине возможность более эффективно уничтожать ракеты "воздух-воздух" и беспилотники, защищать украинские сухопутные силы, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также воевать с россиянами за превосходство в воздухе", — говорится в письме Байдену.

Напомним, что команда президента Украины работает над разблокировкой решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны также уверены, что Украина все же получит самолеты-истребители от стран-партнеров.