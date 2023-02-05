Резніков про отримання Україною винищувачів: "Літаки будуть, питання - які"

Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна все ж отримає літаки-винищувачі від країн-партнерів. Про це він заявив на брифінгу в неділю, передає "Укрінформ".

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"Сьогодні в плані одержання зброї ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму: літаки теж будуть, питання просто — які", - зазначив Резніков.

Він зауважив, що партнери України постійно чують про її потребу в літаках, оскільки це також частина протиповітряної оборони. За його словами, Україна може отримати як F-16, так і інші літаки.

Крім того, міністр підтвердив, що Ізраїль пообіцяв передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони. Однак на запитання журналіста, коли Україна може отримати від Ізраїлю такі технології, Резніков не зміг назвати терміни, зауваживши лише: "Це правда. Вони нам це обіцяли".

Він також заявив, що під час найближчого засідання Контактної групи з питань оборони України 14 лютого країни-партнери, імовірно, оголосять про кількість танків і терміни їх передачі України.

"Перелік країн я поки що не розкриваю, тому що деякі країни ще ухвалюють політичні рішення. Моє відчуття, що 14 лютого, коли буде чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, яке фізично буде не в Рамштайні, а в Брюсселі, можливо, там уже кожна країна оголосить про кількість і терміни", – зазначив міністр.

При цьому керівник Міноборони нагадав, що про передачу Україні танків уже заявили Канада, Польша, Німеччина, Велика Британія та США. Водночас він підкреслив, що спочатку українські танкові екіпажі мають пройти навчання на полігонах у Європі, а вже потім відправляться на поле бою.

Зокрема, за його словами, навчання українських екіпажів на німецьких танках Leopard розпочнеться за кордоном вже з понеділка, 6 лютого. Також Резніков вказав, що тривають переговори про запчастини для Leopard, їх ремонт, обслуговування тощо.

При цьому він знову підкреслив, що українська сторона завжди запевняє західних партнерів, що не буде використовувати надану ними зброю для завдання ударів по території Росії, а озброєння потребує передусім для самозахисту.

Нагадаємо також, що напередодні до країн, які публічно заявили про намір передати Україні танки Leopard 2, приєдналася Португалія. Натомість, за словами її прем'єр-міністра, деякі машини ще треба відремонтувати. Перед цим стало відомо про такі наміри й сусідньої Іспанії.