Португалія має намір поставити Україні танки Leopard 2 після завершення ремонту частини з них

Португалія має намір передати Збройним силам України певну кількість танків німецького виробництва Leopard 2. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта під час візиту до португальського військового контингенту у складі Багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації в Центральноафриканській Республіці, повідомляє Diário de Notícias.

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За словами прем'єра, йому відома кількість танків, які будуть передані українським збройним силам, проте офіційно про це "будет повідомлено у відповідний час".

Кошта повідомив, що його країна зараз працює з Німеччиною над проведенням логістичної операції з постачання запчастин для завершення відновлення деяких з бойових машин, які були в неробочому стані. При цьому він зазначив, що йдеться не лише про нестачу запчастин до техніки, а й певних військових компонентів.

Водночас, прем'єр запевнив, що від передачі танків військовий потенціал Португалії не зменшиться. Глава уряду підкреслив, що країна має зобов'язання в рамках НАТО щодо наявності боєздатної військової техніки, які просто не може не виконувати.

На питання про найбільш ймовірний час, коли танки Leopard 2 можуть бути відправлені в Україну, Кошта дав зрозуміти, що метою є їхнє постачання вже до кінця березня.

Нагадаємо, що Німеччина як виробник танків Leopard 2 оголосила про схвалення відправки цих машин Україні іншими країнами 25 січня і сама має намір надати 14 таких танків. Також 14 танків Leopard 2 та ще 60 своїх танків Twardy має намір поставити Польща. Серед країн, які в останні дні висловили готовність поставити Україні танки Leopard 2, також Канада та сусідня з Португалією Іспанія.