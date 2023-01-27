Україна отримає від Польщі 60 танків PT-91 Twardy та 14 танків Leopard 2

Польща готова відправити Збройним Силам України 60 танків PT-91 Twardy разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2.

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Про це в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

"Польща була першою країною, яка поставила 250 танків в Україну. Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2", - зазначив Моравецький.

Він також заявив, що для України зараз дуже важливі сучасні танки з огляду на те, що Росія може мати кілька тисяч танків, "а за деякими даними – навіть 15 000".

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", - наголосив польський прем'єр.

За його словами, Польща зараз робить чергові кроки, щоби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції з передачі Україні танків Leopard 2.

"Якщо Європа хоче стабільного й тривалого зростання і миру, мирного шляху розвитку - ці варварські напади Росії потрібно відбити", - наголосив Муравецький.

Зазначимо, PT-91 – польський основний бойовий танк, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. Серійно випускався з 1995 по 2002 рік, всього вироблено 232 машини.

Нагадаємо, уряд Польщі має намір якнайшвидше надіслати в Україну танки Leopard і очікує наразі лише, доки українські військові пройдуть навчання з експлуатації зброї.

Якщо Польща відправить танки в Україну протягом кількох наступних тижнів, то це означатиме, що вона стане однією з перших. Так само, як Варшава власним прикладом фактично підштовхнула інші країни передати танки ЗСУ.

Нагадаємо, країна виробник Leopard — Німеччина — тривалий час відмовляла в такій військовій допомозі ЗСУ. Однак 25 січня Берлін схвалив відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволив реекспорт іншим країнам. Але партія дійде в Україну приблизно через три місяці.