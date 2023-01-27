Украина получит от Польши 60 танков PT-91 Twardy и 14 танков Leopard 2

Польша готова отправить Вооруженным Силам Украины 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2.

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Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Польша была первой страной, поставившей 250 танков в Украину. Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2", - отметил Моравецкий.

Он также заявил, что для Украины сейчас очень важны современные танки, учитывая, что Россия может иметь несколько тысяч танков, "а по некоторым данным – даже 15 000".

"Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открыты и настойчивы в своей поддержке", - подчеркнул польский премьер.

По его словам, Польша сейчас делает очередные шаги, чтобы разные страны присоединились к международной коалиции по передаче Украине танков Leopard 2.

"Если Европа хочет стабильного и продолжительного роста и мира, мирного пути развития – эти варварские нападения России нужно остановить", – подчеркнул Муравецкий.

Отметим, PT-91 – польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Серийно выпускался с 1995 по 2002 год, всего произведено 232 машины.

Напомним, правительство Польши намерено как можно быстрее отправить в Украину танки Leopard и ожидает только, пока украинские военные пройдут учения по эксплуатации этой военной техники.

Если Польша отправит танки в Украину в течение нескольких следующих недель, это будет означать, что она станет одной из первых. Так же, как Варшава собственным примером фактически подтолкнула другие страны передать танки ВСУ.

Напомним, страна производитель Leopard - Германия - долгое время отказывала в такой военной помощи ВСУ. Однако 25 января Берлин одобрил отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешил реэкспорт другим странам. Но партия дойдет в Украину примерно через три месяца.