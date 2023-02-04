Португалия намерена поставить Украине танки Leopard 2 после завершения ремонта части из них

Португалия намерена передать Вооруженным силам Украины определенное количество танков немецкого производства Leopard 2. Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта в ходе визита к португальскому военному контингенту в составе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике, передает Diário de Notícias.

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По словам премьера, ему известно количество танков, которые будут переданы украинским вооруженным силам, однако официально об этом "будет сообщено в соответствующее время".

Кошта сообщил, что его страна в настоящее время работает с Германией над проведением логистической операции по поставке запчастей для завершения восстановления некоторых из боевых машин, которые были в нерабочем состоянии. При этом он указал, что речь идет не только о нехватке запчастей к технике, но и определенных военных компонентов.

В то же время премьер заверил, что от передачи танков военный потенциал Португалии не уменьшится. Глава правительства подчеркнул, что страна имеет обязательства в рамках НАТО в вопросе наличия боеспособной военной техники, которые попросту не может не выполнять.

На вопрос о наиболее вероятном времени, когда танки Leopard 2 могут быть отправлены в Украину, Кошта дал понять, что целью является их поставка уже к концу марта.

Напомним, что Германия как производитель танков Leopard 2 объявила об одобрении отправки этих машин Украине другими странами 25 января и сама намерена предоставить 14 таких танков. Также 14 танков Leopard 2 и еще 60 своих танков Twardy намерена поставить Польша. Среди стран, выразивших в последние дни готовность поставить Украине танки Leopard 2, также Канада и соседняя с Португалией Испания.