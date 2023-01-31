Украина получит до 140 танков в первой волне помощи, - Кулеба

Вооруженные силы Украины в первой волне помощи должны получить от союзников 120-140 современных западных танков.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

По его словам, в настоящее время танковая коалиция насчитывает 12 участников. Он отметил, что пока еще рано называть все страны коалиции и их практические взносы, потому что некоторые из них еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

"Могу лишь отметить, что в первой волне вкладов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", - сказал он.

Кулеба добавил, что Украина продолжает работать как по расширению состава танковой коалиции, так и по увеличению вкладов уже заявленными участниками.

"Я убежден, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность. ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности нашего государства", - добавил он.

Также министр подчеркнул, что Украина ведет активные переговоры с союзниками по передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения 300 км.

Напомним, после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о положительных сигналах от Польши о готовности передать истребители F-16 в координации с НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что США не намерены отправлять истребители F-16 в Украину.