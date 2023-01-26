Дискуссия о предоставлении Украине западных истребителей уже началась, - СМИ

После того, как Украина после месяцев споров между западными союзниками получила согласие на поставку танков, в Киеве считают следующим шагом передачу современных истребителей.

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Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что разговоры с более чем полдюжиной западных военных чиновников и дипломатов подтверждают, что начались внутренние дебаты по поставкам Украине реактивных истребителей.

"Дебаты, вероятно, окажутся даже более противоречивыми, чем спор по поставкам танков. В Европе многие чиновники и дипломаты заявили, что их правительства больше не считают эту идею нецелесообразной, но опасения эскалации остаются высокими", - пишет Politico.

"Вашингтон сказал Киеву, что поставка самолетов "на данный момент запрещена", - сказал изданию один из европейских дипломатов, но добавил, что еще прошлым летом то же говорили о танках.

Второй высокопоставленный представитель европейского государства также подчеркнул скорость, с которой растет снабжение западного оружия и заявил, что дискуссия о поставке истребителей может начаться через две-три недели.

Министры обороны стран-союзников Украины должны провести очередной саммит в следующем месяце на американской военной базе Рамштайн на юго-западе Германии, где, как ожидается, ключевым вниманием будет авиация и поддержка из воздуха.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил на прошлой неделе в парламенте Нидерландов, что его Кабинет министров рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев об этом попросит.

"Мы открыты, нет табу", - сказал он.

Это произошло после комментариев министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, который заявил, что его правительство "готово" передать Киеву истребители МиГ-29 советских времен, и разговаривает с партнерами по НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как это сделать.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей, ссылаясь на необходимость предотвратить дальнейшую военную эскалацию.

"Поставок истребителей в Украину не будет", – сказал он.

Но другие европейские чиновники считают, что поставка самолетов является "только вопросом времени".

Европейские дипломаты соглашаются, что Запад сначала захочет исчерпать все остальные варианты воздушной поддержки, включая большее количество ударных беспилотников и, возможно, ракет большой дальности.

Юрий Сак, советник министра обороны Украины Алексея Резникова, заявил, что первоочередной задачей Киева после танков является обеспечение реактивной авиации.

По его словам, украинские ВВС обратили внимание на американские самолеты F-16 и F-15. Большинство принадлежащих США F-15 и F-16 дислоцируются в других регионах, включая Индо-Тихоокеанский регион.

"Есть около 50 стран, которые сейчас используют F-15", - сказал Сак.

F-15 и F-16 нуждаются в длинных качественных взлетно-посадочных полосах, которых не хватает в Украине. Эксперты говорят, что России было бы легко заметить любые попытки построить оперативные базы и нанести им удар.

Американские истребители F-18 или Gripen шведского производства были бы более целесообразными, сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник авиации британского аналитического центра RUSI, поскольку они могут взлетать с более коротких посадочных полос и нуждаются в меньшем обслуживании. Но оба самолета относительно дефицитны.

Отметим, 25 января стало известно, что США предоставят Вооруженным силам Украины 31 американский танк Abrams.

Германия также одобрила отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам.

Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.