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Украина получила от компании Baykar два беспилотника Bayraktar

Украина получила от компании Baykar два беспилотника Bayraktar

Турецкая оборонная компания Baykar бесплатно передала Украине два беспилотника Bayraktar TB2.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании Baykar - еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта", - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного непосредственно перед вторжением России 24 февраля, Baykar согласился построить свой производственный завод в Украине.

Baykar планирует запустить в Украине производство новых беспилотных истребителей - Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma.

Автор:
Нина Комащенко