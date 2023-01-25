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Украина получила от компании Baykar два беспилотника Bayraktar
Турецкая оборонная компания Baykar бесплатно передала Украине два беспилотника Bayraktar TB2.
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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании Baykar - еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта", - говорится в сообщении.
Напомним, в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного непосредственно перед вторжением России 24 февраля, Baykar согласился построить свой производственный завод в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Baykar планирует запустить в Украине производство новых беспилотных истребителей - Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma.