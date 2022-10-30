Беспилотники Bayraktar оснастят ракетами для борьбы с иранскими дронами-камикадзе

Турецкий производитель боевых беспилотников Baykar рассчитывает, что вскоре сможет представить решения, позволяющие бороться с дронами-камикадзе, в частности иранскими БПЛА, применяемыми Россией против объектов критической инфраструктуры Украины, передает Daily Sabah.

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"Скоро наши Bayraktar TB2 и Akıncı будут иметь ракеты класса "воздух-воздух" для поражения не только беспилотников, но и других вражеских воздушных целей. Мы сейчас проводим испытания", — отмети гендиректор компании Халук Байрактар ​​на оборонной выставке SAHA Expo в Стамбуле.

Сообщается, что в ходе выставки турецким гигантом по производству ракет Roketsan и Baykar был подписан контракт на интеграцию зенитной ракеты Sungur для борьбы с беспилотниками.

Как отметил на выставке гендиректор Roketsan Мурат Икинджи, Sungur является "проверенным боеприпасом, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотники, и его использование с наших БПЛА в качестве ракеты класса "воздух-воздух" изменит правила игры".

Отмечается, интеграция таких ракет с боевыми беспилотниками Bayraktar Akıncı и Bayraktar TB2 может привести к созданию недорогой концепции воздушного патрулирования для устранения таких угроз, как боевые вертолеты и дроны противника, включая дроны-камикадзе, вместо использования дорогостоящих ракет класса "воздух-воздух".

Напомним, массовое использование Россией против Украины иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе по объектам энергетики, а также последующие договоренности Ирана о поставке РФ новых дронов и ракет класса "земля-земля" стали причиной резкого ухудшения отношений Украины с Ираном.

Министерство иностранных дел заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения войны против Украине сделало его соучастником преступления агрессии, после чего ведомство инициировало разрыв дипломатических отношений с этой страной. Верховная Рада также призвала правительство рассмотреть разрыв дипотношений с Ираном. Президент же Владимир Зеленский, являющийся высшим должностным лицом, ответственным за внешнюю политику, пока ограничивается жесткими заявлениями в адрес этой страны.

Кроме того, недавно появилась информация о координировании иранскими инструкторами в Беларуси запуска дронов Shahed-136 по объектам инфраструктуры в Украине и о том, что россияне привезли иранских инструкторов и на оккупированные территории Херсонской области и Крыма, чтобы научиться использовать те же Shahed-136. Также сообщалось, что Иран начал снабжать армию РФ бронежилетами и шлемами.