Безпілотники Bayraktar оснастять ракетами для боротьби з іранськими дронами-камікадзе

Турецький виробник бойових безпілотників Baykar розраховує, що незабаром зможе представити рішення, що дозволять боротися з дронами-камікадзе, зокрема іранськими БПЛА, які застосовує Росію проти об'єктів критичної інфраструктури України, передає Daily Sabah.

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"Скоро наші Bayraktar TB2 і Akıncı матимуть ракети класу "повітря-повітря" для ураження не тільки безпілотників, а й інших ворожих повітряних цілей. Ми зараз проводимо випробування", - зазначив гендиректор компанії Халук Байрактар на оборонній виставці SAHA Expo у Стамбулі.

Повідомляється, що під час виставки турецьким гігантом з виробництва ракет Roketsan та Baykar було підписано контракт на інтеграцію зенітної ракети Sungur для боротьби з безпілотниками.

Як зазначив на виставці гендиректор Roketsan Мурат Ікінджі, Sungur є "перевіреним боєприпасом, особливо проти рухових цілей, таких як вертольоти і безпілотники, і його використання з наших БПЛА в якості ракети класу "повітря-повітря" змінить правила гри".

Зазначається, що інтеграція таких ракет з бойовими безпілотниками Bayraktar Akıncı та Bayraktar TB2 може призвести до створення недорогої концепції повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як бойові гелікоптери та дрони противника, включаючи дрони-камікадзе, замість використання дорогих ракет класу "повітря-повітря".

Нагадаємо, що масове використання Росією проти України іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", у тому числі щодо об'єктів енергетики, а також подальші домовленості Ірану щодо постачання РФ нових дронів і ракет класу "земля-земля" стали причиною різкого погіршення відносин України з Іраном

Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іраном зброї для ведення війни проти України зробило його співучасником злочину агресії, після чого відомство ініціювало розрив дипломатичних відносин із цією країною. Верховна Рада також закликала уряд розглянути розрив дипвідносин із Іраном. Президент же Володимир Зеленський, який є найвищою посадовою особою, відповідальною за зовнішню політику, поки обмежується жорсткими заявами на адресу цієї країни.

Крім того, нещодавно з'явилася інформація про координування іранськими інструкторами у Білорусі запуску дронів Shahed-136 по об'єктах інфраструктури в Україні та про те, що росіяни привезли іранських інструкторів і на окуповані території Херсонської області та Криму, щоб навчитися використовувати ті ж Shahed-136. Також повідомлялося, що Іран почав постачати у армію РФ бронежилети та шоломи.