Baykar хоче запустити в Україні виробництво нових безпілотних винищувачів

Турецька компанія Bayka планує запустити в Україні виробництво нових безпілотних винищувачів — Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelma. Для цього партнери компанії вже розпочали будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва в Україні. Про це розповів гендиректор компанії Халук Байрактар в інтерв'ю фонду "Повернися живим".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Він зазначив, що Україна входить до вузького кола країн, які мають технології для двигунів. Тісна координація та співпраця з Bayka допомагає українським двигунам зайняти своє місце на ринку БПЛА. Для прикладу: свій перший політ безпілотник Akıncı здійснив з українським двигуном.

Технічна інженерна команда Bayka вже працює на підтримку України. Але зараз компанія хочемо зробити на українській території виробничу базу.

"Наше бажання — щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, а також новий Bayraktar Kizilelma — безпілотний винищувач", — додав Халук Байрактар.

Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномаштабної війни.

З початку вторгнення РФ 24 лютого офіційні особи та представники Baykar не повідомляли про ситуація з планами побудувати завод з виробництва Bayraktar в Україні. Однак, уже в червні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що незважаючи на війну, триває комунікація між оборонними відомствами України та Туреччини щодо реалізації проекту з будівництва заводу.