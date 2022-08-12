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Baykar хоче запустити в Україні виробництво нових безпілотних винищувачів
Турецька компанія Bayka планує запустити в Україні виробництво нових безпілотних винищувачів — Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelma. Для цього партнери компанії вже розпочали будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва в Україні. Про це розповів гендиректор компанії Халук Байрактар в інтерв'ю фонду "Повернися живим".
Він зазначив, що Україна входить до вузького кола країн, які мають технології для двигунів. Тісна координація та співпраця з Bayka допомагає українським двигунам зайняти своє місце на ринку БПЛА. Для прикладу: свій перший політ безпілотник Akıncı здійснив з українським двигуном.
Технічна інженерна команда Bayka вже працює на підтримку України. Але зараз компанія хочемо зробити на українській території виробничу базу.
"Наше бажання — щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, а також новий Bayraktar Kizilelma — безпілотний винищувач", — додав Халук Байрактар.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномаштабної війни.
З початку вторгнення РФ 24 лютого офіційні особи та представники Baykar не повідомляли про ситуація з планами побудувати завод з виробництва Bayraktar в Україні. Однак, уже в червні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що незважаючи на війну, триває комунікація між оборонними відомствами України та Туреччини щодо реалізації проекту з будівництва заводу.