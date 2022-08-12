Baykar хочет запустить в Украине производство новых беспилотных истребителей

Турецкая компания Bayka планирует запустить в Украине производство новых беспилотных истребителей - Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma. Для этого партнеры компании уже приступили к строительству фабрики, исследовательского центра и центра передового производства в Украине. Об этом рассказал гендиректор компании Халук Байрактар в интервью фонду "Повернися живим".

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Он отметил, что Украина входит в узкий круг стран, имеющих технологии для двигателей. Тесная координация и сотрудничество с Bayka помогает украинским двигателям занять свое место на рынке БПЛА. Например, свой первый полет беспилотник Akıncı совершил с украинским двигателем.

Техническая инженерная команда Bayka уже работает в поддержку Украины. Но сейчас компания хотим сделать на украинской территории производственную базу.

"Наше желание – чтобы однажды на заводе в Украине мы смогли создавать Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, а также новый Bayraktar Kizilelma – беспилотный истребитель", – добавил Халук Байрактар.

Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2 еще в феврале, до начала полномасштабной войны.

С начала вторжения РФ 24 февраля официальные лица и представители Baykar не сообщали о ситуации с планами построить завод по производству Bayraktar в Украине. Однако, уже в июне министр обороны Алексей Резников заявил, что, несмотря на войну, продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции по реализации проекта по строительству завода.