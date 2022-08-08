Baykar зарегистрировала в Украине свою компанию по производству Bayraktar

Турецкая военная компания Baykar Makina, производящая беспилотные летательные аппараты, в частности Bayraktar, зарегистрировала свою компанию и приобрела земельный участок в Украине для строительства завода.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"Владелец компании Baykar создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине", – рассказал дипломат.

Он напомнил, что недавно Кабмин утвердил двустороннее соглашение о строительстве завода и передал документ в Верховную Раду на ратификацию. Боднарь объясняет, что этот шаг имеет не только политическое, но и практическое значение.

"На значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разное, что высокотехнологично у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", – резюмировал посол.

Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2 еще в феврале до начала полномасштабной войны.

С начала вторжения РФ 24 февраля официальные лица и представители Baykar не сообщали о ситуации с планами построить завод по производству Bayraktar в Украине. Однако, уже в июне министр обороны Алексей Резников заявил, что, несмотря на войну, продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции по реализации проекта по строительству завода.