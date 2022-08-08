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Baykar зарегистрировала в Украине свою компанию по производству Bayraktar
Турецкая военная компания Baykar Makina, производящая беспилотные летательные аппараты, в частности Bayraktar, зарегистрировала свою компанию и приобрела земельный участок в Украине для строительства завода.
Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь.
"Владелец компании Baykar создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине", – рассказал дипломат.
Он напомнил, что недавно Кабмин утвердил двустороннее соглашение о строительстве завода и передал документ в Верховную Раду на ратификацию. Боднарь объясняет, что этот шаг имеет не только политическое, но и практическое значение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разное, что высокотехнологично у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", – резюмировал посол.
Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2 еще в феврале до начала полномасштабной войны.
С начала вторжения РФ 24 февраля официальные лица и представители Baykar не сообщали о ситуации с планами построить завод по производству Bayraktar в Украине. Однако, уже в июне министр обороны Алексей Резников заявил, что, несмотря на войну, продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции по реализации проекта по строительству завода.